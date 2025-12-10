Ричмонд
Украинского посла вызвали в израильский МИД после критики Нетаньяху

После того как посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал заявления Нетаньяху, его вызвали в Министерство иностранных дел Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук был вызван в Министерство иностранных дел Израиля после того, как в интервью порталу Ynet он раскритиковал высказывания премьер-министра Биньямина Нетаньяху о важности его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Ynet, заместитель генерального директора МИД Израиля Юваль Фокс сообщил украинскому послу, что его комментарии «совершенно неприемлемы» и нарушают дипломатический протокол.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о постоянных контактах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что такие переговоры имеют важное значение для обеспечения безопасности и защиты интересов Иерусалима.

