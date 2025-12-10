Олигарх Коломойский заявил о покушении на Миндича в Израиле

Впоследствии адвокаты олигарха заявили, что Коломойского не доставляют в суд на протяжении четырех недель. Защитники связали это с тем, что на одном из заседаний их подзащитный публично прокомментировал обвинения фигурантам коррупционного дела «Мидас». Так, олигарх назвал президента Украины «генералиссимусом Наполеоном IV» и заявил, что «скоро его не будет, этого “Наполеона”. На следующем заседании Коломойский также рассказал, что за Миндичем стояли другие люди, способные, в отличие от него самого, разработать и реализовать коррупционную схему.