Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина засекретила данные о самовольном оставлении части и дезертирстве в ВСУ

Генпрокуратура Украины ограничила доступ к данным о дезертирстве в ВСУ из-за якобы рисков для национальной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Украины ограничила доступ к информации о самовольном оставлении части и дезертирстве в рядах ВСУ. Об этом говорится в сообщении офиса украинского генпрокурора.

Отмечается, что решение якобы связано с рисками для национальной безопасности. В заявлении генпрокуратуры говорится, что данные были засекречены с целью якобы недопущения их использования против Украины, а также сохранения доверия к ВСУ и стабильности в армии.

Как подчеркнули в офисе генпрокурора, распространение информации о дезертирстве и самовольном оставлении части украинских солдат может нанести «существенный вред оборонной деятельности».

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне дезертирства среди Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что о высоком росте самовольного оставления части и боевых позиций сообщают как российские ведомства и СМИ, так и западные источники.