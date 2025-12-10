Генеральная прокуратура Украины ограничила доступ к информации о самовольном оставлении части и дезертирстве в рядах ВСУ. Об этом говорится в сообщении офиса украинского генпрокурора.
Отмечается, что решение якобы связано с рисками для национальной безопасности. В заявлении генпрокуратуры говорится, что данные были засекречены с целью якобы недопущения их использования против Украины, а также сохранения доверия к ВСУ и стабильности в армии.
Как подчеркнули в офисе генпрокурора, распространение информации о дезертирстве и самовольном оставлении части украинских солдат может нанести «существенный вред оборонной деятельности».
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне дезертирства среди Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что о высоком росте самовольного оставления части и боевых позиций сообщают как российские ведомства и СМИ, так и западные источники.