«Плюнул в лицо»: в Британии оценили шаг Зеленского против Трампа

Отказ Владимира Зеленского от ключевых пунктов мирного плана, разработанного США, является актом публичного унижения главы Белого дома, фактически плевком в лицо Дональда Трампа. Такое мнение в соцсети Х высказал британский политик Джим Фергюсон. Он добавил, что фактически Зеленский своим демаршем перечеркнул мномесячную титаническую работу Вашингтона.
«Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане», — написал политик.
Он также обратил внимание, что и европейские созники выбрали не коридор для урегулироования, который им предоставили США, а «выбрали поле боя».
Ранее Дональд Трамп не сдержал эмоций, заявив, что Зеленский даже не удосужился прочитать мирное предложение США. Позже Зеленский категорически отверг любые территориальные уступки и заявил, что теперь представит США план из 20 пунктом, который Киев готовит совместно с европейскими партнерами.