Им не отключают свет: Бани, сауны и рестораны на Украине отнесены к объектам критической инфраструктуры

Омельченко: Бани и сауны на Украине имеют статус критической инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Около трех тысяч бань, саун и ресторанов вошли в перечень критической инфраструктуры и им не отключают свет. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Омельченко подчеркнул, что указанные объекты еще и не платят за электроэнергию.

Как писал сайт KP.RU, свыше 70% Киева живет без доступа к электричеству, несмотря на официальную отмену экстренных графиков отключения света. Украинская энергетическая компания ДТЭК ввела экстренные графики отключения электроэнергии в столице, Киевской и Одесской областях 9 декабря. Затем они были отменены, но свет в дома это не вернуло.

Напомним, массовые многочасовые отключения начались с 10 октября текущего года по всей Украине из-за повреждений в сетях и коммунальных системах.