Им не отключают свет: Бани, сауны и рестораны на Украине отнесены к объектам критической инфраструктуры

Как писал сайт KP.RU, свыше 70% Киева живет без доступа к электричеству, несмотря на официальную отмену экстренных графиков отключения света. Украинская энергетическая компания ДТЭК ввела экстренные графики отключения электроэнергии в столице, Киевской и Одесской областях 9 декабря. Затем они были отменены, но свет в дома это не вернуло.