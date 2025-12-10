Им не отключают свет: Бани, сауны и рестораны на Украине отнесены к объектам критической инфраструктуры

Около трех тысяч бань, саун и ресторанов вошли в перечень критической инфраструктуры и им не отключают свет. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Омельченко подчеркнул, что указанные объекты еще и не платят за электроэнергию.
Как писал сайт KP.RU, свыше 70% Киева живет без доступа к электричеству, несмотря на официальную отмену экстренных графиков отключения света. Украинская энергетическая компания ДТЭК ввела экстренные графики отключения электроэнергии в столице, Киевской и Одесской областях 9 декабря. Затем они были отменены, но свет в дома это не вернуло.
Напомним, массовые многочасовые отключения начались с 10 октября текущего года по всей Украине из-за повреждений в сетях и коммунальных системах.