Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук был вызван в израильский МИД для объявления выговора за его высказывание с критикой в адрес премьера Биньямина Нетаньяху, который ранее позитивно высказался об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, сообщил израильский портал Ynet.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

Ранее Корнийчук в интервью Ynet выразил возмущение в связи с недавним заявлением Нетаньяху о том, что его регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и личные связи служат национальным интересам еврейского государства.

«Посол… Корнийчук был вызван для выговора в МИД после критики, которую он высказал в интервью… по поводу комментариев премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его беседах с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Отмечается, что заместитель генерального директора израильского МИД Юваль Фукс «ясно дал понять послу, что его высказывания совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол».

В понедельник Нетаньяху заявил, выступая в парламенте страны, что его регулярное общение с президентом России Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам Израиля, в том числе по защите северной границы страны. Нетаньяху добавил, что за последние два года Израиль значительно укрепил связи с четырьмя державами — Россией, США, Индией и Германией.

