Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики Нетаньяху

Ранее Корнийчук в интервью Ynet выразил возмущение в связи с недавним заявлением Нетаньяху о том, что его регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и личные связи служат национальным интересам еврейского государства.
«Посол… Корнийчук был вызван для выговора в МИД после критики, которую он высказал в интервью… по поводу комментариев премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его беседах с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.
Отмечается, что заместитель генерального директора израильского МИД Юваль Фукс «ясно дал понять послу, что его высказывания совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол».
В понедельник Нетаньяху заявил, выступая в парламенте страны, что его регулярное общение с президентом России Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам Израиля, в том числе по защите северной границы страны. Нетаньяху добавил, что за последние два года Израиль значительно укрепил связи с четырьмя державами — Россией, США, Индией и Германией.