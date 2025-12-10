Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики Нетаньяху

В понедельник Нетаньяху заявил, выступая в парламенте страны, что его регулярное общение с президентом России Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам Израиля, в том числе по защите северной границы страны. Нетаньяху добавил, что за последние два года Израиль значительно укрепил связи с четырьмя державами — Россией, США, Индией и Германией.