Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка Дании признала отсутствие угроз с российской стороны

Служба внешней разведки Дании в ежегодном докладе признала: прямой угрозы военного нападения России на королевство нет. При этом ведомство уточняет, что в перспективе «угроза для НАТО будет расти», но на данный момент опасения в отношении вторжения не подтверждаются.

Источник: Life.ru

«Военная угроза со стороны России в отношении НАТО будет расти, хотя в настоящий момент угрозы… военного нападения на королевство Дания нет», — указали в разведке.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчёркивал, что заявления НАТО об угрозе нападения со стороны России являются «полной глупостью». Он также призвал не слушать подобные заявления со стороны Североатлантического альянса, а опираться только на заявления Кремля.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше