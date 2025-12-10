Разведка Дании признала отсутствие угроз с российской стороны

Служба внешней разведки Дании в ежегодном докладе признала: прямой угрозы военного нападения России на королевство нет. При этом ведомство уточняет, что в перспективе «угроза для НАТО будет расти», но на данный момент опасения в отношении вторжения не подтверждаются.