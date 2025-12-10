Глава МИД Ирана намерен посетить Москву на следующей неделе

Ранее сообщалось, что Россия и Иран договорились о создании первого совместного консорциума, который будет заниматься морскими перевозками. Стороны уже согласовали общую архитектуру и ключевые параметры будущего проекта. Стратегической целью нового консорциума провозглашено развитие торговых, транспортных и транзитных связей между РФ и Исламской Республикой Иран.