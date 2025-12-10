Полковник Ходаренок: прекращение поставок Patriot сделает ПВО Украины беззащитной

Помимо всего прочего, возможен ~отзыв американских специалистов, занятых обслуживанием и ремонтом вооружения и техники США~, осуществляющих консультации украинских военных. Официально наличие таких кадров никогда не подтверждалось, но есть все основания предполагать, что они на Украине все-таки есть. Особенно это касается таких систем как ЗРК Patriot, РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS. Вводить, к примеру, полетные задания для боевого применения ракет MGM-140 ATACMS станет просто некому. А передоверить эти функции украинским военнослужащим с точки зрения США нецелесообразно — возможна утрата критических технологий.