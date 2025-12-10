Обломками повреждены дома: Воронеж пережил воздушную атаку

Власти призывают население к предельной осторожности, так как угроза для жизни сохраняется даже после окончания работы ПВО. Жителям категорически запрещено приближаться к подозрительным предметам. При их обнаружении необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить прохожих и вызвать специалистов по номеру 112.