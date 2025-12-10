Обломками повреждены дома: Воронеж пережил воздушную атаку

Дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку воздушной цели в небе над Воронежем, однако обломками были повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ситуация оценивается как серьезная. К местам падения фрагментов стянуты экстренные службы, включая медицинские бригады.
Глава региона подтвердил, что удар пришелся по густонаселенному району, затронув несколько многоквартирных домов.
«На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа. На месте дежурят автомобили скорой помощи, работают оперативные службы. Осмотр территорий продолжается. В результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы», — заявил Александр Гусев.
Власти призывают население к предельной осторожности, так как угроза для жизни сохраняется даже после окончания работы ПВО. Жителям категорически запрещено приближаться к подозрительным предметам. При их обнаружении необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить прохожих и вызвать специалистов по номеру 112.
Также губернатор напомнил о недопустимости публикации фото и видео с последствиями атаки или работой зенитных расчетов, особенно с привязкой к местности, чтобы не корректировать действия противника.