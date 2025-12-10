Все имущество Google во Франции арестовали по заявлению российской ООО «Гугл»

10 декабря 2025 года компания Google France получила приказ об аресте всех ее акций. Приказ подлежит немедленному исполнению, рассказал Артур Зурабян, партнер адвокатского бюро ART DE LEX.
Основанием для ареста стало предстоящее рассмотрение Парижским судом заявления ООО «Гугл» (российской компании, дело о банкротстве которой рассматривается Арбитражным судом) к корпорации Google International LLC, которая является материнской как в отношении российской, так и в отношении французской компании.
Заявление касается приведения в исполнение решения АСгМ о взыскании незаконно выведенных незадолго до банкротства ООО «Гугл» дивидендов в сумме 112 млн евро.
Верховный суд ЮАР в мае 2025 года подверг аресту имущество Google LLC по такому же основанию.
Заявление должно быть рассмотрено судом Парижа по существу. Google France и Google International LLC могут обжаловать арест. Если заявление российской компании будет удовлетворено, деньги от взыскания поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.
Читайте материал «Франция открыта для россиян, заявил французский посол».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.