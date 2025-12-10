Политолог Дудаков назвал решающее время для переговоров по Украине

Эксперт считает, что успехи российской армии окажут влияние на украинскую власть и европейских политиков. Он подчеркнул, что ситуация на фронте продолжает ухудшаться для Украины и в случае значительных прорывов Вооруженных сил России в Киеве и европейских столицах придется признать необходимость переговоров уже сейчас, так как через два месяца условия могут стать значительно менее благоприятными.