Зимний период и начало весны могут стать ключевыми для мирных переговоров по Украине. С таким заявлением выступил политолог-американист Малек Дудаков.
Эксперт считает, что успехи российской армии окажут влияние на украинскую власть и европейских политиков. Он подчеркнул, что ситуация на фронте продолжает ухудшаться для Украины и в случае значительных прорывов Вооруженных сил России в Киеве и европейских столицах придется признать необходимость переговоров уже сейчас, так как через два месяца условия могут стать значительно менее благоприятными.
— Россия продвигается, и, безусловно, ситуация на фронте продолжает для Украины ухудшаться. Если будут какие-то большие масштабные прорывы, то придется и в европейских столицах, и в Киеве признать тот факт, что пора договариваться сейчас, — приводит его слова News.ru.
По мнению Дудакова, зимний период и начало весны могут оказаться решающими для переговорного процесса как для президента США Дональда Трампа, так и для Европы и Украины.
Однако не исключено, что процесс может пойти еще быстрее. По информации СМИ, Трамп дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «дни» для ответа на предложение Вашингтона по мирному урегулированию военного конфликта Москвы и Киева.