В Чёрном море украинские БЭКи атаковали танкер под флагом Коморских Островов

Морские дроны СБУ Sea Baby атаковали нефтяной танкер Dashan в Чёрном море. Судно шло под флагом Коморских Островов.

«Это была совместная операция СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения», — говорится в публикации «Страна.uа».

Точная принадлежность судна остаётся неустановленной.

Напомним, ранее в Чёрном море был атакован российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Примерно в 120 километрах от турецкого побережья на танкер совершили нападение. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.

