Джонни Депп выступит продюсером англоязычной версии «Мастера и Маргариты»

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский актер и кинорежиссер Джонни Депп выступит продюсером и, возможно, сыграет главную роль в первой англоязычной экранизации классического произведения русской литературы — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Об этом сообщает американское издание Variety.
Продюсированием проекта займется собственная кинокомпания Деппа IN.2 Film. Пока неизвестно, кто написал сценарий и кто будет режиссером картины.
Планируется, что съемки «Мастера и Маргариты» начнутся в конце 2026 года. -0-