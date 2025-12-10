Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонни Депп выступит продюсером англоязычной версии «Мастера и Маргариты»

Продюсированием проекта займется собственная кинокомпания Деппа IN.2 Film. Пока неизвестно, кто написал сценарий и кто будет режиссером картины.

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский актер и кинорежиссер Джонни Депп выступит продюсером и, возможно, сыграет главную роль в первой англоязычной экранизации классического произведения русской литературы — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Об этом сообщает американское издание Variety.

Продюсированием проекта займется собственная кинокомпания Деппа IN.2 Film. Пока неизвестно, кто написал сценарий и кто будет режиссером картины.

Планируется, что съемки «Мастера и Маргариты» начнутся в конце 2026 года. -0-