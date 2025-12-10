Джонни Депп выступит продюсером англоязычной версии «Мастера и Маргариты»

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский актер и кинорежиссер Джонни Депп выступит продюсером и, возможно, сыграет главную роль в первой англоязычной экранизации классического произведения русской литературы — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Об этом сообщает американское издание Variety.