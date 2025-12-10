ООН из экономии уберет бумажные полотенца в туалетах в штаб-квартире в Нью-Йорке

ООН решило убрать из штаб-квартиры организации в Нью-Йорке бумажные полотенца в уборных, сообщает РИА «Новости».
Организация утверждает, что шаг будет предпринят в рамках усилий по «снижению операционных расходов» и по «повышению экологической устойчивости».
Отказ от бумажных полотенец, по версии организации, позволит сэкономить 100 тысяч долларов в год.
