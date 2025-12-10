Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Израиля сообщила, что не располагает информацией о покушении на Миндича

В полиции Израиля заявили об отсутствии данных о покушении в стране на бежавшего украинского бизнесмена Тимура Миндича.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы Израиля не располагают информацией о покушении на бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам ничего не известно об этом», — заявил агентству официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Напомним, что 10 ноября Миндич покинул Украину по израильскому паспорту. В этот день НАБУ начало проводить обыски у предпринимателя в рамках расследования коррупционного дела.

Ранее KP.RU сообщал, что на бизнесмена и главного фигуранта дела о коррупции на Украине Тимура Миндича пытались совершить покушение в Израиле. Об этом в суде Киева заявил арестованный олигарх Игорь Коломойский*.

Он рассказал, что в результате этой попытки якобы удалось арестовать лиц, причастных к покушению на Миндича. Однако позднее в словах олигарха возникли нестыковки — сначала он сообщил, что в ходе инцидента была ранена домработница бизнесмена. Затем Коломойский* рассказал, что покушение на «кошелька» Зеленского не состоялось, поскольку преступники якобы перепутали дом.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше