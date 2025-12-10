Полиция Израиля сообщила, что не располагает информацией о покушении на Миндича

Правоохранительные органы Израиля не располагают информацией о покушении на бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.
«Нам ничего не известно об этом», — заявил агентству официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
Напомним, что 10 ноября Миндич покинул Украину по израильскому паспорту. В этот день НАБУ начало проводить обыски у предпринимателя в рамках расследования коррупционного дела.
Ранее KP.RU сообщал, что на бизнесмена и главного фигуранта дела о коррупции на Украине Тимура Миндича пытались совершить покушение в Израиле. Об этом в суде Киева заявил арестованный олигарх Игорь Коломойский*.
Он рассказал, что в результате этой попытки якобы удалось арестовать лиц, причастных к покушению на Миндича. Однако позднее в словах олигарха возникли нестыковки — сначала он сообщил, что в ходе инцидента была ранена домработница бизнесмена. Затем Коломойский* рассказал, что покушение на «кошелька» Зеленского не состоялось, поскольку преступники якобы перепутали дом.
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.