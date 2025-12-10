Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил о концлагерях, действовавших на оккупированной финнами территории СССР. Об этом он рассказал на фоне заявлений европейских политиков о якобы «нападениях» России на своих соседей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Уже второй представитель стран ЕС сделал спорное заявление о России. После слов главы евродипломатии Каи Каллас министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, вторя ей, заявила, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 соседних государств и никогда не была объектом агрессии со стороны других стран.
«По подсчетам историков, на оккупированной финнами территории СССР в концлагеря отправили каждого третьего (!) — 24 тысячи человек. Это к вопросу о том, что нас ждет, если когда-то победит “цивилизованная Европа”, — написал Мединский.
Как писал сайт KP.RU, ранее Мединский иронично отреагировал на «крупные научные открытия» Каллас в области военной истории.