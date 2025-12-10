Мединский напомнил Каллас и Валтонен о концлагерях на территории СССР

Уже второй представитель стран ЕС сделал спорное заявление о России. После слов главы евродипломатии Каи Каллас министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, вторя ей, заявила, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 соседних государств и никогда не была объектом агрессии со стороны других стран.