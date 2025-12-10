Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский напомнил Каллас и Валтонен о концлагерях на территории СССР

Мединский опубликовал кадры с финским концлагерем в Петрозаводске в 1944 году.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил о концлагерях, действовавших на оккупированной финнами территории СССР. Об этом он рассказал на фоне заявлений европейских политиков о якобы «нападениях» России на своих соседей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Уже второй представитель стран ЕС сделал спорное заявление о России. После слов главы евродипломатии Каи Каллас министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, вторя ей, заявила, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 соседних государств и никогда не была объектом агрессии со стороны других стран.

«По подсчетам историков, на оккупированной финнами территории СССР в концлагеря отправили каждого третьего (!) — 24 тысячи человек. Это к вопросу о том, что нас ждет, если когда-то победит “цивилизованная Европа”, — написал Мединский.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мединский иронично отреагировал на «крупные научные открытия» Каллас в области военной истории.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше