Зеленский предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения

«Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнёры, в том числе ключевой наш партнёр в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине — о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Ожидаю, что народные депутаты предложат своё видение», — сказал Зеленский в вечернем обращении.