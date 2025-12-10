Ричмонд
Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины ко всеобщим выборам, но сразу поставил условия их проведения в виде присутствия иностранных наблюдателей на передовой и обеспечения гарантий безопасности в ходе голосования.

Источник: Reuters

«Если есть идеи, как обеспечить безопасность на передовой, как дать возможность проголосовать всем нашим защитникам в ходе этих выборов, как привлечь иностранных наблюдателей на передовую, чтобы они смогли проконтролировать и составить отчеты о том, как проходят выборы на передовой, если мы найдем безопасный и очень удобный подход и условия, как провести выборы, безусловно, мы готовы… Зеленский об этом говорил… Мы можем это сделать, безусловно, в любое время, когда будем готовы», — сказал Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей страны должна быть такая возможность. Владимир Зеленский заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств обеспечение безопасности их проведения. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны, ссылаясь на военное положение.

