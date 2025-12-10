Зеленский сдался и обратился к Раде с заявлением о выборах

«Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине — о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление на это нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение», — заявил Зеленский.