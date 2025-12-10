Ричмонд
Глава Эстонии Карис признался, что вдруг повзрослел и не слушает глупцов

Эстонский президент опубликовал пост в соцсети для друзей.

Источник: Аргументы и факты

Эстонский прзидент Алар Карис заявил, что он внезапно повзрослел и решил больше не слушать глупых людей, пишет портал ERR.ee.

«Я вдруг стал взрослым Я больше не терплю чрезмерных требований, исходящих от глупцов», — приводит издание запись, появившуюся в соцсетях политика.

Карис также сказал, что у него «пропало желание стараться угодить» тем, кому он не нравится.

Издание отмечает, что сообщение размещено с настройками приватности «только для друзей». Пост является цитатой из произведения португальского писателя Жозе Микарда Тейшейры, говорится в статье.

Ранее Алар Карис заявил, что по завершении конфликта на Украине странам все же придется восстановить дипломатические отношения с Россией.