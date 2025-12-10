Байки, объятия и примирение старых соперников: чем запомнился 95-летний юбилей ХМАО. Фоторепортаж

Действующий же глава региона Руслан Кухарук позволил гостям, соскучившимся по югорской аудитории, пообщаться с залом. Сам он взял на себя роль гостеприимного хозяина: поддерживал Филипенко под руку во время перемещений и явно наслаждался атмосферой. Еще пару лет назад такой визит показался бы фантастикой. Как и приезд сразу и губернатора Тюменской области Александра Моора, и спикера облдумы Фуата Сайфитдинова во главе всей депутатской делегации именно в Ханты-Мансийск, а не в Салехард, где в тот же день свой юбилей отмечали ямальцы.