В парламенте Чехии поддержали план Трампа по Украине

Комитет по международным делам нижней палаты парламента Чехии поддержал усилия Дональда Трампа по достижению мира.

Источник: Аргументы и факты

Комитет по международным делам нижней палаты парламента Чехии поддержал усилия американского лидера Дональда Трампа по достижению результатов в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет местное агентство CTK.

Сообщается, что чешские парламентарии приняли постановление, в котором дали положительную оценку действиям Вашингтона по достижению мира на Украине. При этом члены комитета по международным делам нижней палаты парламента отвергли предложение оппозиции поддержать новые инициативы по военным поставкам Киеву.

«Американский план предусматривает “территориальные уступки”, что непросто для Украины, но это единственная существующая инициатива» по достижению мира, — приводит агентство слова председателя комитета Радека Вондрачека.

Напомним, ранее газета The New York Times писала, что отношения Дональда Трампа с киевским руководством становятся все более напряженными из-за разногласий вокруг американского мирного плана.

