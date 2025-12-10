В парламенте Чехии поддержали план Трампа по Украине

Сообщается, что чешские парламентарии приняли постановление, в котором дали положительную оценку действиям Вашингтона по достижению мира на Украине. При этом члены комитета по международным делам нижней палаты парламента отвергли предложение оппозиции поддержать новые инициативы по военным поставкам Киеву.