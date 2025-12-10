Ричмонд
Захарова ответила на слова Каллас о связи ЕС и свободы

Мария Захарова прокомментировала заявление Каи Каллас о том, что Европейский Союз является воплощением свободы.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Европейский Союз является воплощением свободы.

Захарова выразила опасения по поводу уровня правовой грамотности и политической подготовки Каллас, отметив, что ее слова ставят под сомнение будущее ЕС.

Ранее, на встрече с членами комитета Европарламента по международным делам, Кая Каллас утверждала, что ЕС является самой сутью свободы и что любая критика свобод должна быть направлена в другую сторону.

В ответ на эти высказывания Захарова написала в своем Telegram-канале, что Каллас не осознает сущность свободы, а ее понимание правовых и общественно-политических принципов вызывает обеспокоенность.

Захарова напомнила о ключевых принципах, на которых был основан ЕС, таких как свобода передвижения людей, товаров, услуг и капитала.

«Получается, что, по Каллас, ЕС — это некий пятый элемент свободы?… свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода — явление всеобъемлющее», — сказала Захарова.

