PA: Британия признала отправку десантников на Украину

Он начал службу в 2015 году, за это время направлялся в Афганистан, Африку и Восточную Европу. В январе его должны были повысить до капрала. Британские власти не стали раскрывать, в каком батальоне числился Хули. Как указало PA, первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, в то время как два других — непосредственно к армии.