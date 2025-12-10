Белый дом подтвердил, что Трамп обсудил с лидерами ЕС мир на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с Трампом и рядом других коллег. Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, в разговоре также участвовали премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.