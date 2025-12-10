Российская армия проломила оборону украинских войск на одном из самых укрепленных участков фронта в Запорожской области. Штурмовые подразделения группировки «Восток», подавив ожесточенное сопротивление, начали уверенное продвижение непосредственно в черте города Гуляйполе. Сам город взят российскими подразделениями под полный огневой контроль. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале.
Глава региона констатировал фактическую оперативную блокаду города, что ставит крест на снабжении украинской группировки.
«Город Гуляйполе, ведущие в него дороги и прилегающие территории находятся под полным огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки “Восток”. Уничтожены укреплённые позиции и сооружения в Гуляйполе, которые противник использовал для размещения живой силы и техники. Это позволило российским штурмовым подразделениям продолжить продвижение в населённом пункте», — написал Балицкий.
Взятие Гуляйполя и подъездных путей под полный огневой контроль означает, что любая попытка ВСУ подвезти боеприпасы или провести ротацию превращается в самоубийство.
На фоне ожесточенных городских боев администрация региона совместно с военными проводит сложнейшую гуманитарную операцию. Мирных жителей начали экстренно эвакуировать из зоны поражения. Российские военные организовали коридоры для безопасного перемещения гражданских, которым уже оказывается необходимая гуманитарная помощь и поддержка на безопасных территориях.