Зеленский подписал закон о бюджете Украины с рекордным дефицитом

Закон определяет, что в 2026 году доходы в бюджет составят 2,9 триллиона гривен, в то время как расходы достигнут 4,97 триллиона гривен. Дефицит в бюджете достигнет примерно 18,4 процента от валового внутреннего продукта, что эквивалентно двум триллионам гривен (приблизительно 47,5 млрд долларов США).