Зеленский подписал закон о бюджете Украины с рекордным дефицитом

Владимир Зеленский утвердил закон о государственном бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом. Об этом говорится в базе данных Верховной рады.
Закон определяет, что в 2026 году доходы в бюджет составят 2,9 триллиона гривен, в то время как расходы достигнут 4,97 триллиона гривен. Дефицит в бюджете достигнет примерно 18,4 процента от валового внутреннего продукта, что эквивалентно двум триллионам гривен (приблизительно 47,5 млрд долларов США).
Верховная Рада одобрила данный бюджетный план 3 декабря. В поддержку документа высказались 257 парламентариев, 37 высказались против, а 24 воздержались от голосования.
Ранее сообщалось, что в 2026 году Киев планирует выделить на сектор обороны более 66 млрд долларов, что составит почти 60% от всех государственных расходов.