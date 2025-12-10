Ричмонд
Шмыгаль сказал, в каком случае власти Украины смогут провести выборы президента

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киев готов провести всеобщие выборы, но организует их только при обеспечении безопасности избирателей.

Шмыгаль сказал, что о том же заявлял Владимир Зеленский.

Американский президент Дональд Трамп говорил, что Украине пора провести президентские выборы.

Читайте материал «Франция открыта для россиян, заявил французский посол».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

