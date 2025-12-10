Сбитая ракета обрушила подъезд: срочная эвакуация 80 человек в Воронеже

Помимо жилищного фонда, удар пришелся по системам жизнеобеспечения. В городе зафиксированы перебои с электричеством из-за оборванных линий передач, а повреждение теплосетей грозит остыванием батарей сразу в двух районах города — и на левом, и на правом берегу. Также вспыхнул пожар в административном здании, который оперативно ликвидировали. Медицинская помощь потребовалась одному человеку — у него на фоне стресса обострилось хроническое заболевание.