Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбитая ракета обрушила подъезд: срочная эвакуация 80 человек в Воронеже

Последствия воздушной атаки на Воронеж оказались довольно серьезными.

Последствия воздушной атаки на Воронеж оказались довольно серьезными. Губернатор Александр Гусев раскрыл в своем Телеграм-канале детали инцидента: обломки «скоростной воздушной цели», перехваченной ПВО на подлете к городу, нанесли серьезные повреждения жилому сектору и критической инфраструктуре. В одном из домов на левом берегу Дона произошло частичное обрушение несущих конструкций — рухнула лестничная клетка. Ситуация потребовала экстренной эвакуации жильцов.

Глава региона подтвердил, что чудом обошлось без прямых жертв, однако разрушения существенны.

«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя», — сообщил Гусев.

Помимо жилищного фонда, удар пришелся по системам жизнеобеспечения. В городе зафиксированы перебои с электричеством из-за оборванных линий передач, а повреждение теплосетей грозит остыванием батарей сразу в двух районах города — и на левом, и на правом берегу. Также вспыхнул пожар в административном здании, который оперативно ликвидировали. Медицинская помощь потребовалась одному человеку — у него на фоне стресса обострилось хроническое заболевание.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.