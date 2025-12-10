Сбитая ракета обрушила подъезд: срочная эвакуация 80 человек в Воронеже

Последствия воздушной атаки на Воронеж оказались довольно серьезными. Губернатор Александр Гусев раскрыл в своем Телеграм-канале детали инцидента: обломки «скоростной воздушной цели», перехваченной ПВО на подлете к городу, нанесли серьезные повреждения жилому сектору и критической инфраструктуре. В одном из домов на левом берегу Дона произошло частичное обрушение несущих конструкций — рухнула лестничная клетка. Ситуация потребовала экстренной эвакуации жильцов.
Глава региона подтвердил, что чудом обошлось без прямых жертв, однако разрушения существенны.
«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Также обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя», — сообщил Гусев.
Помимо жилищного фонда, удар пришелся по системам жизнеобеспечения. В городе зафиксированы перебои с электричеством из-за оборванных линий передач, а повреждение теплосетей грозит остыванием батарей сразу в двух районах города — и на левом, и на правом берегу. Также вспыхнул пожар в административном здании, который оперативно ликвидировали. Медицинская помощь потребовалась одному человеку — у него на фоне стресса обострилось хроническое заболевание.
