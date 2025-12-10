Власти Великобритании скрытно направили десантников на Украину, это факт был предан огласке только после смерти британского военного в результате несчастного случая на полигоне ВСУ, сообщило агентство Press Association (PA).
Погибший при испытаниях вооружений на Украине младший капрал Джордж Хули начал службу в 2015 году, он служит в Афганистане, Африке и Восточной Европы. В январе 2026 года его должны были повысить до капрала. Журналисты отмечают, что власти указали, в каком батальоне числился Хули. При этом первый батальон парашютного полка приписан к силам спецназначения, в то время как два других — непосредственно к армии, говорится в статье.
По данным газеты The Guardian, всего на Украине находятся свыше 100 военных из Великобритании.
Ранее британское Минобороны сообщило о гибели своего военнослужащего на территории Украины во время проведения испытаний нового оружия, проводимых ВСУ вдали от линии соприкосновения. Источники сообщили, что вместе с британским военнослужащим погибли не менее четырех украинских военных.