Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что в ближайшее время в Туркменистане планируется встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что в Туркменистане планируется встреча президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, встреча двух лидеров состоится в ближайшее время. Он также отметил, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи на следующей неделе прибудет в Москву.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Арагчи в ближайшее время намерен посетить Москву и Минск, где планирует провести переговоры с руководством России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Путин кратко переговорил с Мантуровым перед встречей с лидером Индонезии.

