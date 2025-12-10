Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что в Туркменистане планируется встреча президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, встреча двух лидеров состоится в ближайшее время. Он также отметил, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи на следующей неделе прибудет в Москву.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Арагчи в ближайшее время намерен посетить Москву и Минск, где планирует провести переговоры с руководством России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Путин кратко переговорил с Мантуровым перед встречей с лидером Индонезии.