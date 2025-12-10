Шмыгаль заявил о готовности Украины к выборам при некоторых условиях

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил готовность страны к проведению всеобщих выборов, но выдвинул несколько условий, включая присутствие иностранных наблюдателей на передовой и обеспечение безопасности голосования. Об этом он сказал на Аспенском форуме по безопасности.
Он отметил, что если удастся найти безопасные и удобные условия для выборов, Украина готова провести их в любое время.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести выборы в Украине, предоставив гражданам возможность голосовать. После этого Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к проведению выборов, однако попросил США и европейские страны обеспечить безопасность их организации.