Макрон заявил о планах запретить соцсети для подростков

В начале июня Макрон заявлял, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.
«Мы введем во всех социальных сетях проверку возраста, и мы установим этот возраст на уровне 15−16 лет. И мы скажем, что лицам младше этого возраста нельзя будет иметь доступ к соцсетям… Я могу с легкостью взять на себя обязательство, что по нему (соответствующему законопроекту — ред.) проголосуют до окончания этого мандата», — приводит слова президента газета Figaro.
Макрон добавил, что правительство намерено представить законопроект в начале 2026 года и планирует добиться его скорейшего принятия.
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках «радикальных мер» по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать «менее привлекательными», например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
Правительство Австралии ввело со среды запрет на использование социальных сетей Facebook*, Instagram *, Threads*, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет. Владельцам соцсетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США).
В последнее время всё больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти страны планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.