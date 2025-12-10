Politico: у США недостаточно сил в Карибском бассейне, чтобы атаковать Венесуэлу

Американских сил в Карибском бассейне недостаточно чтобы осуществить вторжение в Венесуэлу, утверждает Politico.
Как утверждает анонимный источник информации, который цитирует издание. единственной реалистичной опцией для США являются ракетно-бомбовые удары.
Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно эффективных мерах по противодействию контрабанды запрещенных веществ. Военно-морские силы США развернули в Карибском море множество военнослужащих и военной техники.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше