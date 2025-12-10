Ричмонд
Politico: у США недостаточно сил в Карибском бассейне, чтобы атаковать Венесуэлу

Американских сил в Карибском бассейне недостаточно чтобы осуществить вторжение в Венесуэлу, утверждает Politico.

Как утверждает анонимный источник информации, который цитирует издание. единственной реалистичной опцией для США являются ракетно-бомбовые удары.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно эффективных мерах по противодействию контрабанды запрещенных веществ. Военно-морские силы США развернули в Карибском море множество военнослужащих и военной техники.

