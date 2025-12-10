Ричмонд
Бывшего президента Боливии Луис Арсе задержали

Луис Арсе Катакора был арестован в районе Сокопачи в Ла-Пасе.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Боливии Луис Арсе задержан. Об этом сообщила Мария Нела Прада, ранее занимавшая министерский пост в администрации президента.

Известно, что Луис Арсе Катакора был арестован в районе Сокопачи в Ла-Пасе.

«Сейчас я направляюсь в управление специальных сил по борьбе с преступностью, куда, как нам стало известно по неофициальным каналам, его увезли», — заявила она в своем аккаунте в Facebook* во время прямой трансляции.

На данный момент другие детали произошедшего отсутствуют.

Арсе являлся президентом Боливии с ноября 2020 года до 8 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что суд Боливии отменил приговор, вынесенный экс-лидеру страны Жанин Аньес в связи с предполагаемым государственным переворотом.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.