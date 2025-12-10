ФРС США в третий раз подряд снизила процентную ставку

ФРС также пересмотрела свои экономические прогнозы: прогноз роста ВВП в 2025 году повышен с 1,6% до 1,7%, а на 2026 год — с 1,8% до 2,3%. Прогноз по инфляции на 2025 год, напротив, снижен с 3% до 2,9%, а оценка по уровню безработицы сохранена на прежней отметке в 4,5%.