Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРС США в третий раз подряд снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США снизила целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,5−3,75%.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная резервная система США в ходе очередного заседания в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку. Ее новый целевой диапазон составляет 3,5−3,75%, сообщается на сайте регулятора.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) отметил, что решение о сокращении ставки на 0,25 процентного пункта было принято для поддержки целей регулятора с учетом изменения баланса рисков.

ФРС также пересмотрела свои экономические прогнозы: прогноз роста ВВП в 2025 году повышен с 1,6% до 1,7%, а на 2026 год — с 1,8% до 2,3%. Прогноз по инфляции на 2025 год, напротив, снижен с 3% до 2,9%, а оценка по уровню безработицы сохранена на прежней отметке в 4,5%.

При этом комитет не определил прогнозный диапазон ставки на 2026 год, но ожидает ее дальнейшего снижения.

Ранее президент США Трамп сравнил уровень инфляции в стране при его администрации и при Байдене.