ФРС США в третий раз подряд снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США в ходе очередного заседания в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку. Ее новый целевой диапазон составляет 3,5−3,75%, сообщается на сайте регулятора.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) отметил, что решение о сокращении ставки на 0,25 процентного пункта было принято для поддержки целей регулятора с учетом изменения баланса рисков.
ФРС также пересмотрела свои экономические прогнозы: прогноз роста ВВП в 2025 году повышен с 1,6% до 1,7%, а на 2026 год — с 1,8% до 2,3%. Прогноз по инфляции на 2025 год, напротив, снижен с 3% до 2,9%, а оценка по уровню безработицы сохранена на прежней отметке в 4,5%.
При этом комитет не определил прогнозный диапазон ставки на 2026 год, но ожидает ее дальнейшего снижения.
