ЕС утвердил поэтапный запрет на импорт газа из РФ с лазейкой на случай ЧС

Совет ЕС утвердил план поэтапного прекращения импорта газа из РФ к 2028 году, предусмотрев возможность временно отступать от запрета.

Источник: Аргументы и факты

Совет Европейского союза утвердил план поэтапного прекращения импорта газа из России к 2028 году, предусмотрев лазейку на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующее соглашение, одобренное послами стран ЕС, опубликовано на сайте Совета Евросоюза.

Так, в документе указано, что краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до середины 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

При этом для некоторых государств — членов ЕС, которые не имеют выхода к морю, возможны исключения. Такие страны смогут временно не применять запрет на импорт российского газа в случае объявления чрезвычайной ситуации.

«Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления, если сохраняются условия чрезвычайной ситуации», — говорится в документе.

Напомним, ранее Совет и Парламент Европейского союза достигли соглашения о регламенте постепенного отказа от импорта природного газа из России к 2027 году.

