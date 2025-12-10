ЕС утвердил поэтапный запрет на импорт газа из РФ с лазейкой на случай ЧС

Так, в документе указано, что краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до середины 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.
При этом для некоторых государств — членов ЕС, которые не имеют выхода к морю, возможны исключения. Такие страны смогут временно не применять запрет на импорт российского газа в случае объявления чрезвычайной ситуации.
«Оно может длиться максимум четыре недели с возможностью продления, если сохраняются условия чрезвычайной ситуации», — говорится в документе.
Напомним, ранее Совет и Парламент Европейского союза достигли соглашения о регламенте постепенного отказа от импорта природного газа из России к 2027 году.