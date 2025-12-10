Десятки тысяч болгар требуют отставки правительства на уличных протестах

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/ Масштабный мирный митинг в Болгарии, организованный оппозиционными партиями, требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Акция началась в Софии около 18.00 (около 19.00 по минскому времени) и уже в первый час собрала несколько десятков тысяч человек в так называемом треугольнике власти — пространстве между зданиями правительства, администрации президента и парламентом. Организаторы акции установили на площади видеоэкраны, чтобы все собравшиеся могли видеть происходящие события, сообщает ТАСС.
Участники протеста, помимо отставки правительства, требуют смены системы управления государства, прежде всего отстранения от власти лидера политической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисова и лидера политического объединения «ДПС — Новое начало» Деляна Пеевски, которых считают главными виновными в существующих проблемах Болгарии. Протест проходит на фоне инициированного оппозицией вотума недоверия правительству в связи с провалом экономической политики, голосование по которому в парламенте пройдет в четверг.
В Софии работают усиленные полицейские наряды, дорожное движение в центре столицы блокировано. Полиция сообщает о 25 задержанных на контрольно-пропускных пунктах, у которых были конфискованы нож, газовые баллончики, пиротехника и другие запрещенные на массовых мероприятиях изделия.