Десятки тысяч болгар требуют отставки правительства на уличных протестах

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/ Масштабный мирный митинг в Болгарии, организованный оппозиционными партиями, требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Акция началась в Софии около 18.00 (около 19.00 по минскому времени) и уже в первый час собрала несколько десятков тысяч человек в так называемом треугольнике власти — пространстве между зданиями правительства, администрации президента и парламентом. Организаторы акции установили на площади видеоэкраны, чтобы все собравшиеся могли видеть происходящие события, сообщает ТАСС.