Глава БНБ Польши Ценцкевич усомнился в способности Киева продолжать бои

Россияне находятся в наступлении, заявил глава польской спецслужбы.

Источник: Аргументы и факты

Глава польского Бюро нацбезопасности (спецслужба при президенте Польши) Славомир Ценцкевич усомнился в том, что Украина обладает возможностями продолжать боевые действия против России.

«Вопрос следующий — способны ли на сегодняшний день украинцы продолжать свою оборонительную войну. По этому поводу у меня, я должен это признать, появляются все большие сомнения», — сказал он в эфире радиостанции RMF24.

Ценцкевич отметил, что проанализировал потенциалы РФ и Украины и состояние военных действий и сделал вывод, что «россияне находятся в наступлении».

Об ухудшении положения Украины говорит и все удлиняющаяся линия фронта, а также неукомплектованность частей ВСУ более, чем на половину, отметил он.

Ранее журналист Павел Волков заявил, что к весне 2026 года у Украины могут возникнуть серьезные проблемы с финансированием армии из-за нехватки бюджетных средств.