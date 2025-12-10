Глава БНБ Польши Ценцкевич усомнился в способности Киева продолжать бои

Глава польского Бюро нацбезопасности (спецслужба при президенте Польши) Славомир Ценцкевич усомнился в том, что Украина обладает возможностями продолжать боевые действия против России.
«Вопрос следующий — способны ли на сегодняшний день украинцы продолжать свою оборонительную войну. По этому поводу у меня, я должен это признать, появляются все большие сомнения», — сказал он в эфире радиостанции RMF24.
Ценцкевич отметил, что проанализировал потенциалы РФ и Украины и состояние военных действий и сделал вывод, что «россияне находятся в наступлении».
Об ухудшении положения Украины говорит и все удлиняющаяся линия фронта, а также неукомплектованность частей ВСУ более, чем на половину, отметил он.
Ранее журналист Павел Волков заявил, что к весне 2026 года у Украины могут возникнуть серьезные проблемы с финансированием армии из-за нехватки бюджетных средств.