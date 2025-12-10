На Украине заявили о необходимости полугода на подготовку к выборам

Для подготовки президентских выборов на Украине потребуется полгода вместо 90 дней, о которых ранее заявлял глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заместителя главы ЦИК Украины Сергея Дубовика.
Собеседник телеканала заявил, что на сегодняшний день на Украине функционирует только 75% избирательных участков, а почти миллион украинских граждан служат в армии, из-за чего голосование без гарантированного прекращения огня становится трудновыполнимой задачей.
«Для соблюдения международных стандартов честных и свободных выборов на Украине потребуется шесть месяцев подготовки. Если выборы состоятся раньше, полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов будет невозможно», — указал замглавы ЦИК Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести выборы в Украине, предоставив гражданам возможность голосовать. После этого Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к проведению выборов, однако попросил США и европейские страны обеспечить безопасность их организации.