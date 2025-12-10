США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Американские военные задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, судно числится в санкционных списках. Этот инцидент, как указывает Bloomberg, может привести к серьезной эскалации отношений между США и Венесуэлой.
Задержание танкера также может усложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики могут стать менее склонными загружать углеводороды из Венесуэлы, опасаясь санкций.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что угрозы со стороны США представляют собой проявление нового империализма и служат средством психологического давления.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше