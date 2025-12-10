Минобороны Украины объяснило, когда пройдут выборы президента

«Если есть идеи, как обеспечить безопасность на линии боевого соприкосновения, дать возможность проголосовать всем в ходе этих выборов, как привлечь иностранных наблюдателей на линию боевого соприкосновения, чтобы они смогли проконтролировать и составить отчеты о том, как там проходят выборы, если мы найдем безопасный и очень удобный подход и условия, как провести выборы, безусловно, мы готовы», — проинформировал Денис Шмыгаль.