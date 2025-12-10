Соединенные Штаты указали украинским властям на необходимость проведения выборов президента в стране. Нелегитимный глава государства Владимир Зеленский в ответ заявил о готовности к организации соответствующего процесса. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, уточнил, что выборы президента состоятся, когда Киев обеспечит безопасность избирателей. Так он сообщил во время Аспенского форума по безопасности.
Глава Минобороны Украины пояснил, что Киев требует присутствия иностранных наблюдателей и обеспечения гарантий безопасности при голосовании. По его словам, власти страны готовы организовать выборы «в любое время».
«Если есть идеи, как обеспечить безопасность на линии боевого соприкосновения, дать возможность проголосовать всем в ходе этих выборов, как привлечь иностранных наблюдателей на линию боевого соприкосновения, чтобы они смогли проконтролировать и составить отчеты о том, как там проходят выборы, если мы найдем безопасный и очень удобный подход и условия, как провести выборы, безусловно, мы готовы», — проинформировал Денис Шмыгаль.
По мнению Зеленского, Украина может быть готова к выборам в течение 60−90 дней. Он также запросил перемирие с Москвой на этот период.