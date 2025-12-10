Axios: Украина передала США ответ на проект мирного плана

В свою очередь агентство Bloomberg утверждает, что власти в Киеве передали в Вашингтон переработанную версию мирного плана США. Помимо этого, оно указывает, что европейские страны ведут работу над тремя документами, один из которых будет отражать общее видение условий завершения конфликта, второй касается гарантий безопасности Киева, а третий будет сконцентрирован на вопросах восстановления Украины.