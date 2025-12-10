Ричмонд
Axios: Украина передала США свой ответ на проект мирного плана Трампа

Журналист Равид сообщил, что Киев передал ответ на американский мирный план в администрацию Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Киев передал Вашингтону ответ на последний вариант плана Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом информировал журналист портала Axios Барак Равид.

«Украина в среду дала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США», — написал Равид в социальной сети Х, уточнив, что получил информацию от пожелавших сохранить анонимность американских и украинских чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложенный им план мирного соглашения по Украине не получил одобрения Зеленского, хотя был поддержан членами его администрации.

После этого Владимир Зеленский назвал дату, когда Киев предполагает передать Вашингтону свои предложения по плану урегулирования украинского конфликта. Речь шла о том, что это произойдёт в среду 10 декабря.

Тем временем в Великобритании отметили, что мирный план президента США Дональда Трампа находится под угрозой срыва из-за разногласий с главой киевского режима Зеленским и европейскими лидерами.

