Стало известно, сколько британских военных находится на Украине

Великобритания тайно разместила на территории Украины своих военнослужащих, включая десантников, о чём стало известно лишь после гибели одного из них.

Великобритания тайно разместила на территории Украины своих военнослужащих, включая десантников, о чём стало известно лишь после гибели одного из них. Как сообщает агентство Press Association, 28-летний младший капрал Джордж Хули из парашютного полка британской армии погиб в результате несчастного случая во время испытаний нового вооружения на украинском полигоне, расположенном вдали от линии фронта.

Хули служил с 2015 года, участвовал в миссиях в Афганистане, Африке и Восточной Европе, и в январе должен был получить повышение. Точное подразделение, в котором он состоял, не раскрывается, однако известно, что первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения.

По данным The Guardian, всего на Украине находятся более 100 британских военных, факт присутствия которых Лондон скрывает, чтобы избежать использования этой информации российской стороной в пропагандистских целях.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной рады оказался в числе Героев России.

