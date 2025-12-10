Великобритания тайно разместила на территории Украины своих военнослужащих, включая десантников, о чём стало известно лишь после гибели одного из них. Как сообщает агентство Press Association, 28-летний младший капрал Джордж Хули из парашютного полка британской армии погиб в результате несчастного случая во время испытаний нового вооружения на украинском полигоне, расположенном вдали от линии фронта.