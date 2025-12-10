Великобритания тайно разместила на территории Украины своих военнослужащих, включая десантников, о чём стало известно лишь после гибели одного из них. Как сообщает агентство Press Association, 28-летний младший капрал Джордж Хули из парашютного полка британской армии погиб в результате несчастного случая во время испытаний нового вооружения на украинском полигоне, расположенном вдали от линии фронта.
Хули служил с 2015 года, участвовал в миссиях в Афганистане, Африке и Восточной Европе, и в январе должен был получить повышение. Точное подразделение, в котором он состоял, не раскрывается, однако известно, что первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения.
По данным The Guardian, всего на Украине находятся более 100 британских военных, факт присутствия которых Лондон скрывает, чтобы избежать использования этой информации российской стороной в пропагандистских целях.
