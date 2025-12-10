Ричмонд
Литва вручила ноту протеста белорусскому дипломату

Министерство иностранных дел Литвы вручило временному поверенному в делах Белоруссии официальную ноту протеста, потребовав вернуть задержанные на белорусской территории литовские грузовики и усилить контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

Министерство иностранных дел Литвы вручило временному поверенному в делах Белоруссии официальную ноту протеста, потребовав вернуть задержанные на белорусской территории литовские грузовики и усилить контроль за воздушным пространством на границе двух стран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В ноте Вильнюс настоятельно рекомендовал белорусской стороне обеспечить эффективный контроль над своим воздушным пространством и возвратить незаконно, по его оценке, конфискованное имущество, принадлежащее гражданам и компаниям Евросоюза. Напряжённость возросла после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими в литовское воздушное пространство с белорусской стороны, что в конце октября привело к закрытию Литвой двух пунктов пропуска на границе на месяц. Пункты были вновь открыты лишь в ночь на 20 ноября.

По данным литовской стороны, на территории Белоруссии до сих пор находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией. Глава Ассоциации автоперевозчиков Литвы Эрландас Микенас оценил убытки от этих задержаний уже почти в 100 миллионов евро.

