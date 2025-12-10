Литва вручила ноту протеста белорусскому дипломату

В ноте Вильнюс настоятельно рекомендовал белорусской стороне обеспечить эффективный контроль над своим воздушным пространством и возвратить незаконно, по его оценке, конфискованное имущество, принадлежащее гражданам и компаниям Евросоюза. Напряжённость возросла после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими в литовское воздушное пространство с белорусской стороны, что в конце октября привело к закрытию Литвой двух пунктов пропуска на границе на месяц. Пункты были вновь открыты лишь в ночь на 20 ноября.