Премьер Италии Мелони призвала Зеленского к болезненным уступкам

Премьер Италии Джоржда Мелони на встрече в Риме «проводила моральное воздействие» на Владимира Зеленского и убеждала его, что Киеву придется пойти на «болезненные уступки» при урегулировании конфликта с Россией, передает Corriere della Sera. Украинская сторона при этом «отчетливо давила» в ответ, требуя финансирования и оружия. Но в Риме раньше уже намекали, что спонсировать закупки вооружений не будут: по словам главы итальянского МИД, «в ближайшие месяцы» оно может «больше не понадобиться».