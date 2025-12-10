Ричмонд
Дрон пытался атаковать Москву

ПВО Минобороны сбили украинский БПЛА, который пытался атаковать столицу России.

ПВО Минобороны сбили украинский БПЛА, который пытался атаковать столицу России. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его данным, уже на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов.

