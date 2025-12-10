Дрон пытался атаковать Москву

ПВО Минобороны сбили украинский БПЛА, который пытался атаковать столицу России. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его данным, уже на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов.
