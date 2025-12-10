Стало известно, сколько ЕС заплатит за альтернативу кредита Киеву

Предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро за счёт заимствований ЕС на финансовых рынках станет более дорогой альтернативой использованию замороженных российских активов.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, такой вариант обойдётся странам-членам Евросоюза в дополнительные процентные платежи, превышающие пять миллиардов евро.
Кроме того, реализация этого плана потребует единогласного одобрения всех государств ЕС, однако Венгрия уже заявила о своём намерении наложить вето. Издание также отмечает, что новый кредит дополнительно увеличит и без того значительное долговое бремя Украины.
Ранее сообщалось, что бюджет Украины с рекордным дефицитом был подписан Зеленским.
